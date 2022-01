"Li mandi tutti al diavolo. Vedrà che già domani...". Quirinale, il consiglio di Vittorio Feltri a Mario Draghi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Caro Mario Draghi, io ho rinunciato ad occuparmi di questa bagarre che precede, anzi accompagna, l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Ammetto di non essere all'altezza di esprimere previsioni su chi vincerà il duello. Il quale neppure mi appassiona. Nella mia vita di cronista non molto ambizioso mi è capitato varie volte di seguire votazioni del tipo di quelle cui stiamo assistendo. E non mi sono mai fatto avvincere troppo dalla questione. Mai come nella presente circostanza ho ravvisato tanto interesse mediatico, e non riesco a comprendere perché la votazione in corso susciti tanto scalpore nei giornalisti, inclusi i miei colleghi di Libero che si dedicano ai lavori dei parlamentari con la stessa foga normalmente manifestata nel corso dei mondiali di calcio, pur essendo consapevoli che a Montecitorio non si segni neanche lo straccio di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Caro, io ho rinunciato ad occuparmi di questa bagarre che precede, anzi accompagna, l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Ammetto di non essere all'altezza di esprimere previsioni su chi vincerà il duello. Il quale neppure mi appassiona. Nella mia vita di cronista non molto ambizioso mi è capitato varie volte di seguire votazioni del tipo di quelle cui stiamo assistendo. E non mi sono mai fatto avvincere troppo dalla questione. Mai come nella presente circostanza ho ravvisato tanto interesse mediatico, e non riesco a comprendere perché la votazione in corso susciti tanto scalpore nei giornalisti, inclusi i miei colleghi di Libero che si dedicano ai lavori dei parlamentari con la stessa foga normalmente manifestata nel corso dei mondiali di calcio, pur essendo consapevoli che a Montecitorio non si segni neanche lo straccio di un ...

