Elezione presidente della Repubblica, quarta votazione: data, orario e diretta tv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si entra nel vivo dell’Elezione del nuovo presidente della Repubblica: di seguito le informazioni sulla data, l’orario e la diretta tv e streaming della quarta votazione. Manca ancora un accordo su un nome univoco da parte dei grandi elettori, anche nella terza votazione vincono le schede bianche. Si va così al quarto giro di votazioni ed è bene sapere a che ora si terrà. Per la precisione, questo è fissato per mercoledì 26 gennaio alle ore 11 e così l’esito dovrebbe arrivare intorno alle ore 15. Potrebbe essere una delle votazioni chiave, la prima in cui si elegge semplicemente a maggioranza. Ricordiamo il regolamento: niente più 2/3 dei voti per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale, a partire ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si entra nel vivo dell’del nuovo: di seguito le informazioni sulla, l’e latv e streaming. Manca ancora un accordo su un nome univoco da parte dei grandi elettori, anche nella terzavincono le schede bianche. Si va così al quarto giro di votazioni ed è bene sapere a che ora si terrà. Per la precisione, questo è fissato per mercoledì 26 gennaio alle ore 11 e così l’esito dovrebbe arrivare intorno alle ore 15. Potrebbe essere una delle votazioni chiave, la prima in cui si elegge semplicemente a maggioranza. Ricordiamo il regolamento: niente più 2/3 dei voti per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale, a partire ...

