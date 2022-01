Coronavirus, il bollettino del 26 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 167.206, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 10.383.561. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 27.319 unità, quindi al momento risultano positive 2.694.915persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.665. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 20.001, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 2.660.684. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 426 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 144.770. Da ieri si registrano anche 139.421 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 7.522.210. Nuovi contagiati: 167.206 Contagiati totali: 10.383.561 Incremento netto positivi: ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 167.206, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 10.383.561. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 27.319 unità, quindi al momento risultano positive 2.694.915persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.665. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 20.001, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 2.660.684. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 426 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 144.770. Da ieri si registrano anche 139.421 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 7.522.210. Nuovi contagiati: 167.206 Contagiati totali: 10.383.561 Incremento netto positivi: ...

