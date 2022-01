Bonus fiscali in edilizia, il Governo cambia le regole. CNA Lombardia: «Mossa suicida per la ripresa del settore» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Comprendiamo le ragioni del Governo, ma non “l’entrata a gamba tesa” delle ultime previsioni normative sui Bonus fiscali in edilizia», esordisce così il Presidente di CNA Lombardia, Giovanni Bozzini, che aggiunge: «Siamo molto preoccupati e in contatto con molti parlamentari lombardi per segnalare tutto il disappunto dei nostri operatori, delle imprese e dei professionisti del mondo delle costruzioni e della filiera degli impianti». A suscitare queste reazioni è la disposizione del Governo che introduce il divieto di “doppia cessione” del credito nel meccanismo di sconto in fattura dei Bonus fiscali in edilizia. «Si tratta dell’ennesimo mutamento delle regole del gioco in corso d’opera, a neanche un mese ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Comprendiamo le ragioni del, ma non “l’entrata a gamba tesa” delle ultime previsioni normative suiin», esordisce così il Presidente di CNA, Giovanni Bozzini, che aggiunge: «Siamo molto preoccupati e in contatto con molti parlamentari lombardi per segnalare tutto il disappunto dei nostri operatori, delle imprese e dei professionisti del mondo delle costruzioni e della filiera degli impianti». A suscitare queste reazioni è la disposizione delche introduce il divieto di “doppia cessione” del credito nel meccanismo di sconto in fattura deiin. «Si tratta dell’ennesimo mutamento delledel gioco in corso d’opera, a neanche un mese ...

