Bonus ascensori e montacarichi 2022: tutti i requisiti necessari per ottenerlo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bonus ascensori e montacarichi La legge di bilancio 2022 ha introdotto degli incentivi per abbattere le barriere architettoniche: tutti i dettagli Bonus ascensori (Pixabay)Tra le tante novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 è presenta anche un incentivo per abbattere le barriere architettoniche grazie alla costruzioni di ascensori o di montacarichi. Per poter beneficiare di tale misura è necessario che il condominio sia già esistente e che la cabina sia in regola con gli standard stabiliti dalla legge. Dunque, deve essere profonda almeno 1 metro e 20 centimetri e larga 80 centimetri, con la porta con una luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto. Inoltre, ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 26 gennaio 2022)La legge di bilancioha introdotto degli incentivi per abbattere le barriere architettoniche:i dettagli(Pixabay)Tra le tante novità introdotte dalla Legge di bilancioè presenta anche un incentivo per abbattere le barriere architettoniche grazie alla costruzioni dio di. Per poter beneficiare di tale misura èo che il condominio sia già esistente e che la cabina sia in regola con gli standard stabiliti dalla legge. Dunque, deve essere profonda almeno 1 metro e 20 centimetri e larga 80 centimetri, con la porta con una luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto. Inoltre, ...

