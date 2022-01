Australian Open 2022, dove vedere Berrettini-Nadal in TV e in streaming (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La prima semifinale dell’Australian Open 2022 vedrà affrontarsi l’italiano Matteo Berrettini e lo spagnolo Rafael Nadal. Il tennista romano è il primo atleta azzurro ad approdare in semifinale nello Slam Australiano. L’impresa è stata possibile grazie al successo ai quarti contro il francese Gael Monfils, rivelatosi un avversario più ostico del previsto per il nostro Matteo, che ha avuto la meglio sul transalpino soltanto al quinto set (6-4 6-4 3-6 3-6 6-2). La vittoria su Monfils ha regalato a “The Hammer” anche un altro invidiabile record: è il primo tennista italiano ad aver raggiunto tre semifinali in altrettanti Slam diversi (Australian Open, Wimbledon, US Open). Di seguito le informazioni su dove ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La prima semifinale dell’vedrà affrontarsi l’italiano Matteoe lo spagnolo Rafael. Il tennista romano è il primo atleta azzurro ad approdare in semifinale nello Slamo. L’impresa è stata possibile grazie al successo ai quarti contro il francese Gael Monfils, rivelatosi un avversario più ostico del previsto per il nostro Matteo, che ha avuto la meglio sul transalpino soltanto al quinto set (6-4 6-4 3-6 3-6 6-2). La vittoria su Monfils ha regalato a “The Hammer” anche un altro invidiabile record: è il primo tennista italiano ad aver raggiunto tre semifinali in altrettanti Slam diversi (, Wimbledon, US). Di seguito le informazioni su...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - FiorinoLuca : ITALIAN RECORDMAN ???? ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella STORIA a raggiungere le semifinali agli Austra… - molli_grace_44 : RT @eziomauro: Australian Open, Berrettini fischiato dal pubblico dopo il successo con Monfils urla: 'Non sento' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Berrettini da outsider in quota, per i bookie il favorito al titolo rimane Medvedev https://t.… -