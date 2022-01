Quirinale, mossa a sorpresa del centrodestra: “Ecco la rosa di candidati” (Di martedì 25 gennaio 2022) Eccola la “rosa” dei candidati del centrodestra. Questo, almeno, è quello che rilanciano le agenzie secondo cui nel pomeriggio i leader della coalizione dovrebbero tenere una conferenza stampa per presentare i nomi candidati al Quirinale. Una rosa di personalità da sottoporre al centrosinistra dopo la prima chiama andata a vuoto e dopo le interlocuzioni avvenute ieri. Quali sarebbero i nomi preferiti da Meloni, Salvini e Berlusconi? Dopo il passo indietro del Cavaliere, nei taccuini della coalizione ci sarebbero: Carlo Nordio, indicato da Giorgia Meloni (anche se ieri ha detto “non sono degno…”); Marcello Pera, figura istituzionale ed ex presidente del Senato; e Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale vertice di Palazzo Madama. In dubbio anche i profili di ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 25 gennaio 2022)la la “” deidel. Questo, almeno, è quello che rilanciano le agenzie secondo cui nel pomeriggio i leader della coalizione dovrebbero tenere una conferenza stampa per presentare i nomial. Unadi personalità da sottoporre al centrosinistra dopo la prima chiama andata a vuoto e dopo le interlocuzioni avvenute ieri. Quali sarebbero i nomi preferiti da Meloni, Salvini e Berlusconi? Dopo il passo indietro del Cavaliere, nei taccuini della coalizione ci sarebbero: Carlo Nordio, indicato da Giorgia Meloni (anche se ieri ha detto “non sono degno…”); Marcello Pera, figura istituzionale ed ex presidente del Senato; e Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale vertice di Palazzo Madama. In dubbio anche i profili di ...

CarloCalenda : A quattro giorni dalle votazioni per il Quirinale i partiti che pure formano insieme la maggioranza, non sono riusc… - infoitinterno : Quirinale: Draghi fa la sua “mossa” nel giorno della fumata nera, dialogo aperto per il Colle - lifestyleblogit : Quirinale 2022, pressing partiti: 'Serve iniziativa'. E Draghi fa 'mossa' - - AnselmoDelDuca : Il momento è delicato: davvero se si sbagli una mossa in questa fase si rischia di perdere #Draghi sia per il… - ilfaroonline : Corsa al Quirinale, la “mossa” del premier: Draghi parla con partiti -