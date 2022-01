Quirinale, Lollobrigida: in rosa centrodestra anche nomi terzi (Di martedì 25 gennaio 2022) "Contribuiamo alla costruzione di una rosa di nomi che il centrodestra proporrà al Parlamento, nell'area culturale del centrodestra ma anche persone terze come lo stesso Carlo Nordio, crediamo che con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) "Contribuiamo alla costruzione di unadiche ilproporrà al Parlamento, nell'area culturale delmapersone terze come lo stesso Carlo Nordio, crediamo che con ...

Advertising

PoliticaNewsNow : Quirinale, Lollobrigida (FdI): “Contro Berlusconi clima intolleranza inammissibile, Nordio figura ampio consenso” - AndreCardi : Da quando è soprattutto perché, a parte per sopravvivere politicamente, un moderato come Fitto è diventato un Lollo… - PoliticaNewsNow : Quirinale, Lollobrigida: “FdI non rinuncerà a fare le proprie proposte” - AgenziaVISTA : Elezione Quirinale, Lollobrigida: 'FdI deve dimostrare di essere alternativa credibile a Governo' #Quirinale2022… - PoliticaNewsNow : Quirinale, Lollobrigida (FdI): “Con il centrodestra per pdr che difenda interessi nazionali” -