Milan, tutto fatto per Lazetic: ha svolto le visite mediche, a breve la firma (Di martedì 25 gennaio 2022) Manca solamente l’ufficialità e poi Marko Lazetic sarà un nuovo attaccante del Milan. Il diciottenne serbo è infatti già sbarcato a Milano, dove ha svolto le visite mediche. Nelle prossime ore la firma sul contratto e poi sarà un giocatore dei rossoneri. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo dalla Stella Rossa per una cifra che si aggira sui cinque milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Manca solamente l’ufficialità e poi Markosarà un nuovo attaccante del. Il diciottenne serbo è infatti già sbarcato ao, dove hale. Nelle prossime ore lasul contratto e poi sarà un giocatore dei rossoneri. Il classe 2004 arriva a titolo definitivo dalla Stella Rossa per una cifra che si aggira sui cinque milioni di euro. SportFace.

