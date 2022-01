EV | Bonessio | nasce sportello assistenza ad associazioni sportive

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “Gli ultimi decreti legislativi attuativi della ‘Riforma quadro dello sport’ stanno modificando radicalmente le normative e i rapporti con le istituzioni che regolano il mondo sportivo.” “Per aiutare leDilettantistiche, in particolare quelle che hanno in affidamento le strutturescolastiche e i concessionari degli impianti sportivi comunali, a gestire e a riqualificare le strutture,lodie consulenza tecnica, amministrativa e fiscale (SACTAF)”. Così in una nota Nando, consigliere comunale di Europa Verde e presidente della commissione capitolina, sport, benessere e qualità della vita. “L’Ordine del Giorno, presentato da Europa Verde e collegato alla Delibera di Bilancio di previsione 2022/24, ...