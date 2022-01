Covid, 186.740 nuovi casi su 1.397.245 tamponi e 468 morti (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore si contano 186.740 nuovi casi di Covid su 1.397.245 tamponi e 468 morti. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute, secondo cui i guariti sono stati 231.500. Il tasso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore si contano 186.740disu 1.397.245e 468. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute, secondo cui i guariti sono stati 231.500. Il tasso di ...

