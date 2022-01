Coppa d’Africa, gol fantascientifico di Mhango: si sblocca Marocco-Malawi (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Si sblocca Marocco-Malawi, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2022, e lo fa nel più sorprendente dei modi. Ad andare a segno è infatti la Nazionale allenata da Marinica grazie ad un gol meraviglioso di Mhango. Il numero 11 del Malawi riceve palla e da poco meno di 40 metri lascia partire un destro micidiale che si insacca giusto all’angolino: sorpreso Bono, leggermente fuori dai pali, ma questo non toglie nulla alla bellezza del tiro. Di seguito e in alto, il VIDEO della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Si, sfida valida per gli ottavi di finale della2022, e lo fa nel più sorprendente dei modi. Ad andare a segno è infatti la Nazionale allenata da Marinica grazie ad un gol meraviglioso di. Il numero 11 delriceve palla e da poco meno di 40 metri lascia partire un destro micidiale che si insacca giusto all’angolino: sorpreso Bono, leggermente fuori dai pali, ma questo non toglie nulla alla bellezza del tiro. Di seguito e in alto, ildella rete. SportFace.

