Beautiful anticipazioni | si mette male per Thomas Liam traditore pensa di essere tradito

Ignari di tutto quello che sta succedendo a casa di Thomas e a casa di Steffy, Ridge e sua moglie parlano dei recenti accadimenti…Brooke (Katherine Kelly Lang) ammette di fronte a Ridge (Thorsten Kaye) di avere ancora timore che Thomas (Matthew Atkinson) continui ad essere ossessionato da Hope (Annika Noelle). E non ha tutti i torti, visto che il Forrester è praticamente travolto dalle allucinazioni e ha baciato un manichino. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 26 gennaio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5, vedremo come Thomas reagirà al confronto con Hope. La ragazza lo ha visto per la prima volta interagire con un manichino e ne è rimasta sconvolta.

