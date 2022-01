A dicembre 1 | 37 mln di famiglie con il reddito di cittadinanza Il 18% in Sicilia

Advertising

telodogratis : Inps: a dicembre 1,37 mln famiglie con Rdc, 545 euro medi - Italian : Inps: a dicembre 1,37 mln famiglie con Rdc, 545 euro medi - ansa_economia : Inps: a dicembre 1,37 mln famiglie con Rdc, 545 euro medi. Nel 2021 reddito e pensione a quasi 4 mln di persone… - Antonio_Tatti_ : RT @INPS_it: #Osservatorio su #RdC, #PdC e #REm aggiornato a dicembre 2021. ??RdC/PdC: nel 2021 sono più di 1,76 mln i nuclei beneficiari pe… - INPS_it : #Osservatorio su #RdC, #PdC e #REm aggiornato a dicembre 2021. ??RdC/PdC: nel 2021 sono più di 1,76 mln i nuclei ben… -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre mln

5,7di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021 Covid. Mistero dei dati con le ... si va in scena con Shakespeare! Love is in the air anticipazioni 29: il segreto svelato ...A fronte di 1.375.728 famiglie che ahanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza, oltre 858mila sono residenti nel Sud e nelle isole (il 62,4%) per oltre due milioni (2.029.069) ...Il club nerazzurro ha definito i dettagli con Goldman Sachs e Rothschild per l'operazione che rimpiazza le due obbligazioni precedenti ...(ANSA) - TRIESTE, 25 GEN - Queste cause hanno avuto ripercussioni sul traffico containerizzato: il decremento è dovuto in particolare al terminal contenitori TMT (-5 %) con oltre 652.00 TEU movimentat ...