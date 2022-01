La Sposa | la tragedia inaspettata nel finale Ecco le anticipazioni della terza e ultima puntata | Fan distrutti

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Domenica 16 gennaio su Rai1 è partita una nuova fiction su Rai1, che adesso arriverà al termine. Si tratta de La, con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi, diretti dal regista Giacomo Campiotti. La storia è ambientata nell’Italia degli Anni 60, tra la Calabria e il Veneto, e racconta di Maria una giovane donna costretta arsi per procura per salvare i debitisua famiglia. La fiction ha avuto un grande successo e l’appuntamento conclusivo è previsto domenica 30 gennaio alle 21:30. Questo articolo contiene spoiler importanti suldi stagione de La. Ladomenica 30 gennaio Ma vediamo cosa ci viene rivelato dalle...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sposa tragedia

IL PRIMO MATRIMONIO, IL PRIMO IMMENSO DOLORE - Nel 1978, a 21 anni, Carolinecontro il volere ... X IL GRANDE AMORE, I FIGLI E LA- Dopo tanti flirt, da Roberto Rossellini a Guillermo ...Carabinierela sua compagna 6 giorni prima di morire Il carabiniere viene ricordato da tutti ... In quell'occasione, forzò la porta dell'appartamento in cui si stava per consumare lae ...Domenica 16 gennaio su Rai1 è partita una nuova fiction su Rai1, che adesso arriverà al termine. Si tratta de La Sposa, con protagonisti ...Fausto Conte, un carabiniere 57enne originario di Povegliano (Treviso) ha sposato la sua compagna pochi giorni prima di morire. Il militare infatti era affetto da un terribile male allo stato terminal ...