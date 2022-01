Hellas Verona, fatta per Retsos: i dettagli della trattativa (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Hellas Verona chiude per un altro colpo in difesa: in arrivo Retsos dal Bayer Leverkusen, oggi atteso in città L’Hellas Verona batte un altro colpo in entrata. E’ fatta per il difensore Retsos del Bayer Leverkusen. Dopo l’uscita di Magnani, serviva un innesto nella zona. trattativa che è stata conclusa, il giocatore sarà in città in giornata e poi firmerà il contratto. Ai tedeschi anche una percentuale sulla futura rivendita. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’chiude per un altro colpo in difesa: in arrivodal Bayer Leverkusen, oggi atteso in città L’batte un altro colpo in entrata. E’per il difensoredel Bayer Leverkusen. Dopo l’uscita di Magnani, serviva un innesto nella zona.che è stata conclusa, il giocatore sarà in città in giornata e poi firmerà il contratto. Ai tedeschi anche una percentuale sulla futura rivendita. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

