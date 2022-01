Volley | Daniele Santarelli | “Con la Serbia ho alzato la mia asticella | il campionato italiano è formativo”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Negli ultimi giorni si è arricchito il numero di allenatori diitaliani sulle panchine estere, conche dopo aver vinto tutto con Conegliano ha trovato un accordo con le campionesse del mondo della, guidandole fino alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver allenato la nazionale croata, dunque,torna sulla panchina di una selezione slava, diventando il primo straniero ad allenare la, succedendo alla leggenda Zoran Terzic, per 19 anni alla guida della squadra con cui si è aggiudicato un oro iridato e tre europei.femminile,nuovo CT della! L’allenatore di Conegliano per le Campionesse del Mondo “Con laho ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Daniele

... Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino, Spillo Altobelli,Adani ore 22:...50 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca - Cucine Lube Civitanova - VeroMonza (diretta) ...15 punti per l'azzurroLavia , mentre Marko Podrascanin chiude con 9 punti, di cui 6 ... Il secondo match di giornata ha visto l'importantissima vittoria di Veronanel sentitissimo derby ...Negli ultimi giorni si è arricchito il numero di allenatori di volley italiani sulle panchine estere, con Daniele Santarelli che dopo aver vinto tutto con Conegliano ha trovato un accordo con le campi ...Dopo la Croazia, ora la Serbia. Con Daniele Santarelli, nuovo ct della nazionale di Belgrado campione del mondo di pallavolo femminile, si allunga la lista di tecnici italiani - in tutti gli sport - c ...