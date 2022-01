Serra, ma che cosa combini? L’arbitro di Milan-Spezia ci ricasca (VIDEO) (Di domenica 23 gennaio 2022) In molti erano convinti che Marco Serra sarebbe stato fermato dopo l’erroraccio di Milan-Spezia, invece ha già ricominciato a fare guai. I latini dicevano che errare è umano ma perseverare è diabolico e forse Marco Serra avrà bisogno veramente di schiarirsi le idee perché dopo Milan-Spezia ne ha combinata un’altra davvero grave. L’arbitro di Torino Marco Serra è diventato noto a tutti in seguito ai fatti spiacevoli capitati dopo Milan-Spezia, con il fischietto che ha avuto una clamorosa svista portandolo a interrompere l’azione dei rossoneri che aveva portato al gol di Messias. Le scuse pubbliche dell’AIA e le lacrime, con tanto di consolazione da parte di Zlatan Ibrahimovic, da parte delL’arbitro ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 gennaio 2022) In molti erano convinti che Marcosarebbe stato fermato dopo l’erroraccio di, invece ha già ricominciato a fare guai. I latini dicevano che errare è umano ma perseverare è diabolico e forse Marcoavrà bisogno veramente di schiarirsi le idee perché dopone ha combinata un’altra davvero grave.di Torino Marcoè diventato noto a tutti in seguito ai fatti spiacevoli capitati dopo, con il fischietto che ha avuto una clamorosa svista portandolo a interrompere l’azione dei rossoneri che aveva portato al gol di Messias. Le scuse pubbliche dell’AIA e le lacrime, con tanto di consolazione da parte di Zlatan Ibrahimovic, da parte del...

