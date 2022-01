Mara Venier: "Ho avuto tanta paura ma ogni domenica ero in diretta" (Di domenica 23 gennaio 2022) La prima parte di domenica In è dedicata all'informazione sulla pandemia, al tavolo si sono seduti questo pomeriggio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Le Foche, il Presidente della Regione Emilia... Leggi su today (Di domenica 23 gennaio 2022) La prima parte diIn è dedicata all'informazione sulla pandemia, al tavolo si sono seduti questo pomeriggio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Le Foche, il Presidente della Regione Emilia...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - chetempochefa : Questa sera a #CTCF avremo Mara Venier e @ShelShapiro per parlarci del videoclip “La leggenda dell’amore eterno” di… - RaiTre : RT @chetempochefa: Questa sera a #CTCF avremo Mara Venier e @ShelShapiro per parlarci del videoclip “La leggenda dell’amore eterno” di Shel… - ortyzapple : @Depeched85 Spegnate Mara Venier, si crede troppo importante per le vite altrui - MrsAleLoRusso : Mara Venier ha dato a Ivana Spagna il consiglio che mi danno tutti: BASTA GATTI, TROVATI UN COMPAGNO. e io non ho… -