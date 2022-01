GF Vip, Delia Duran decide di raccontare la verità: “ Signorini mi ha voluto perchè …” (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono trascorsi diversi giorni da quando la modella venezuelana Delia Duran ha fatto il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Proprio tale ingresso ha scatenato diverse polemiche e sono stati molti coloro che hanno pensato che potesse essere legato solamente al compagno Alex Belli e a tutta la vicenda che si è creata con la gieffina Soleil Sorge. La modella però nelle scorse ore ha scelto di raccontare la sua verità, e lo ha fatto dopo la puntata trasmessa lunedì 21 gennaio Durante una chiacchierata con Sophie Codegoni. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? La verità di Delia Duran E’ inutile negarlo, i protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sono sicuramente Alex Belli, Delia ... Leggi su baritalianews (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono trascorsi diversi giorni da quando la modella venezuelanaha fatto il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Proprio tale ingresso ha scatenato diverse polemiche e sono stati molti coloro che hanno pensato che potesse essere legato solamente al compagno Alex Belli e a tutta la vicenda che si è creata con la gieffina Soleil Sorge. La modella però nelle scorse ore ha scelto dila sua, e lo ha fatto dopo la puntata trasmessa lunedì 21 gennaiote una chiacchierata con Sophie Codegoni. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? LadiE’ inutile negarlo, i protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sono sicuramente Alex Belli,...

