Fiorentina, Pradè: «La squadra cerca la vittoria anche in dieci» (Di domenica 23 gennaio 2022) . Le parole del direttore sportivo del club gigliato Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali viola al termine del match contro il Cagliari. «Partita particolare, dai due volti, dopo 10 secondi abbiamo avuto una grande occasione da gol, al 7? un calcio di rigore, e poi potevamo anche perderla dopo la grande voglia del Cagliari. La cosa da sottolineare è che sei rimasto in dieci e hai ripreso la partita. Abbiamo avuto un paio di opportunità anche pericolose. E’ una squadra che crede nel fare gol, nel fare risultato, e questo ci conforta. Per una disattenzione potevamo perdere la partita. Ci prendiamo questa reazione, siamo dispiaciuti per non aver vinto, ma siamo in un percorso di crescita. anche in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) . Le parole del direttore sportivo del club gigliato Daniele, direttore sportivo della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali viola al termine del match contro il Cagliari. «Partita particolare, dai due volti, dopo 10 secondi abbiamo avuto una grande occasione da gol, al 7? un calcio di rigore, e poi potevamoperderla dopo la grande voglia del Cagliari. La cosa da sottolineare è che sei rimasto ine hai ripreso la partita. Abbiamo avuto un paio di opportunitàpericolose. E’ unache crede nel fare gol, nel fare risultato, e questo ci conforta. Per una disattenzione potevamo perdere la partita. Ci prendiamo questa reazione, siamo dispiaciuti per non aver vinto, ma siamo in un percorso di crescita.in ...

Advertising

infoitsport : Fiorentina, Pradè: «Partita dai due volti. Cagliari? Grande spirito» - Quellidelsito : RT @CagliariNews24: Fiorentina, #Pradè: «Partita dai due volti. Cagliari? Grande spirito» - CagliariNews24 : Fiorentina, #Pradè: «Partita dai due volti. Cagliari? Grande spirito» - Fiorentinanews : Pradè: 'In dieci abbiamo ripreso la gara, non abbiamo sofferto e abbiamo rischiato di vincerla. Se avessimo realizz… - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, Pradè alla caccia del dopo Vlahovic: sale la candidatura di un ex Napoli #Fiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Calciomercato Fiorentina/ Preso Seck, Barone: 'Ci guardiamo attorno come tutti' ... coppa di categoria oltre ad aver pure esordito in Serie B con la prima squadraarone DIRETTA/ Cagliari Fiorentina (risultato finale 1 - 1): Sottil risponde a Joao Pedro! CALCIOMERCATO FIORENTINA: TRE ...

Vlahovic alla Juventus?/ Calciomercato, dg.Fiorentina: 'Vogliamo chiarezza' Vedremo cosa potrà succedere da qui alla fine del mercato.' Dopo gli acquisti di Ikoné e Piatek, più che l'addio di Vlahovic i tifosi della Fiorentina potrebbero dunque aspettarsi un nuovo innesto ...

... coppa di categoria oltre ad aver pure esordito in Serie B con la prima squadraarone DIRETTA/ Cagliari(risultato finale 1 - 1): Sottil risponde a Joao Pedro! CALCIOMERCATO: TRE ...Vedremo cosa potrà succedere da qui alla fine del mercato.' Dopo gli acquisti di Ikoné e Piatek, più che l'addio di Vlahovic i tifosi dellapotrebbero dunque aspettarsi un nuovo innesto ...