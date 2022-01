Advertising

infoitinterno : Berlusconi, lo schiaffo agli alleati: il Cav diserta il vertice - ainola6868 : @Antonio_Tajani @berlusconi Aggiungo questo, solo l'idea di candidarlo è stato uno schiaffo sul viso PULITO della… - stephanos41 : @BenedettaFrucci Berlusconi ha dato uno schiaffo morale a chi lo denigrava in questo caso. - AlexS8338 : Dico la verità, mi dispiace molto: sarebbe stato uno schiaffo a Travaglio e piddini vari...oltre all'intera magistr… - vito_cozzi : @elio_vito @forza_italia @berlusconi @elio_vito io ho stima di lei però dire che Berlusconi era adatto a fare il Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi schiaffo

Fuori dai giochi Silvio. Lui - mette le mani avanti sulle colonne del Giorno - 'è ... Chea Mario Draghi: e se lo dice anche Bruno Vepsa...Unoagli alleati del tipo: non mi volete candidato e io mollo senza darvi la soddisfazione ... 'Non dico no a Draghi, dico solo che voglio le elezioni') ma il niet dia questa ...Il sabato della resa di Berlusconi ha due facce: l’arrabbiatura sua, che credeva fortissimamente all’auto-candidatura («I numeri li ho ma evidentemente non vengo creduto», ...Non solo: Berlusconi fa sapere di aver verificato l'esistenza dei consensi per una sua eventuale corsa al Quirinale, ha ringraziato chi lo ha supportato e ha ribadito di aver servito il Paese 'Faremo ...