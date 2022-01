Advertising

TV7Benevento : Sci: Cdm, Vinatzer leader dopo prima manche slalom Kitzbuehel e Razzoli 4°... - ilpodsport : #AltriSport Sci, Cdm: super Italia a Cortina. Goggia prima e Brignone terza #ilpodsport - AnsaVeneto : Sci: Cdm, Sofia Goggia è prima nella prova 2 a Cortina. Brignone 5/a, domani in programma la discesa libera #ANSA - GiovanniMario12 : RT @RaiSport: ? #Kilde vince la #discesalibera di #Kitzbuehel Il commento di Davide #Labate #SciAlpino #Sci #Coppadelmondodisci #CDM #Spo… - AnsaTrentinoAA : Sci: cdm; Kilde vince discesa Kitzbuehel, delusione azzurra. Secondo il 41enne Clarey, Paris perde primato in class… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Cdm

L'azzurro Alex Vinatzer in 50.59 e' al comando della prima manche dello slalom speciale didi Kitzbuehel, una gara con cattiva visibilita' sotto una fitta nevicata iniziata nella notte, quando sono scesi in quaranta e e tutti i migliori. Dietro di lui, con distacchi minimi, il francese ...Dodicesimo successo in carriera e sesto stagionale per il norvegese Aleksander Kilde che in 1.55.92 si è imposto per la prima volta anche sulla leggendaria Streif di Kitzbuehel nella prima delle due ...L'azzurro Alex Vinatzer in 50.59 e' al comando della prima manche dello slalom speciale di cdm di Kitzbuehel, una gara con cattiva visibilita' sotto una fitta nevicata iniziata nella notte, quando son ...Kitzbuehel, 22 gen. -Alex Vinatzer è al comando dopo la prima manche dello slalom di Kitzbuehel valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'altoatesino chiud ...