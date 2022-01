Salernitana nel caos, allenamento saltato e altri giocatori hanno sintomi (Di sabato 22 gennaio 2022) caos Salernitana, saltato l’ultimo allenamento Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione legata alla Salernitana è precipitata nelle ultime ore. La squadra non ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 22 gennaio 2022)l’ultimoCome riportato dal Corriere dello Sport, la situazione legata allaè precipitata nelle ultime ore. La squadra non ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

reportrai3 : Akpa Akpro viene preso dalla Salernitana per circa 100mila euro, ma viene messo nel bilancio della Lazio per un val… - reportrai3 : Akpa Akpro viene preso dalla Salernitana a settembre 2020 per circa 100mila euro, ma viene messo nel bilancio della… - reportrai3 : Tra il 2017 e il 2019 Lazio Marketing ha fatto entrare nelle casse della Salernitana oltre 3,5 mln di euro. Ma la S… - PianetaRoma1927 : Si avvicina la fumata bianca tra Federico Fazio ???? e la #Salernitana. Walter Sabatini è in pressing per convincerlo… - salernonotizie : Napoli-Salernitana, derby appeso ai tamponi: altri test, nel pomeriggio il verdetto -