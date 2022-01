Il caso Netflix, nuovi abbonati sotto le attese e titolo a -22%. Per il Nasdaq -7,6% in una settimana (Di sabato 22 gennaio 2022) Netflix, the day after. Per il gruppo le ultime 24 ore sono state da incubo. In una sola seduta di borsa il suo valore si è ridotto del 22% scendendo a 225 miliardi di dollari e bruciando i rialzi di quasi due anni. La società ha annunciato le sue previsioni sui nuovi abbonati nel primo trimestre del 2022 che sono risultate decisamente al di sotto delle attese degli analisti: 2,5 milioni contro 6,2 milioni. Da qui il via ad un’ondata di consigli di “sell”, ossia vendita del titolo, che ne hanno affossato la quotazione. In particolare il Nasdaq, dove sono presenti la gran parte dei big della tecnologia, è arretrato del 2,7%. Alphabet (Google) ha ceduto il 2,2%, Amazon quasi il 6%, Facebok (Meta) oltre il 4%. Quella che si è chiusa ieri è stata così la peggior ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022), the day after. Per il gruppo le ultime 24 ore sono state da incubo. In una sola seduta di borsa il suo valore si è ridotto del 22% scendendo a 225 miliardi di dollari e bruciando i rialzi di quasi due anni. La società ha annunciato le sue previsioni suinel primo trimestre del 2022 che sono risultate decisamente al didelledegli analisti: 2,5 milioni contro 6,2 milioni. Da qui il via ad un’ondata di consigli di “sell”, ossia vendita del, che ne hanno affossato la quotazione. In particolare il, dove sono presenti la gran parte dei big della tecnologia, è arretrato del 2,7%. Alphabet (Google) ha ceduto il 2,2%, Amazon quasi il 6%, Facebok (Meta) oltre il 4%. Quella che si è chiusa ieri è stata così la peggior ...

