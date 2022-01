Benedetta Rossi, la foto prima del ricovero: “devo cercare di essere forte” (Di sabato 22 gennaio 2022) Benedetta Rossi è ormai diventata una di famiglia per milioni di italiani. E’ entrata nelle nostre case attraverso i suoi libri, il computer o la televisione. In questi ultimi giorni, ha dato un annuncio triste che si sarebbe dovuta operare. Ecco lo scatto prima del ricovero. Benedetta Rossi-AltranotiziaBenedetta Rossi, basta digitare sulla tastiera questo nome e viene fuori un mondo semplice e naturale, nato da una passione di famiglia: La cucina. La nonna e la mamma le hanno trasmesso quella passione per la tradizione culinaria della loro terra, le Marche e da allora quella passione è diventata piacere di divulgare, di far conoscere i mille segreti di quella cucina, e non soltanto di quella. Il resto è la storia di ... Leggi su altranotizia (Di sabato 22 gennaio 2022)è ormai diventata una di famiglia per milioni di italiani. E’ entrata nelle nostre case attraverso i suoi libri, il computer o la televisione. In questi ultimi giorni, ha dato un annuncio triste che si sarebbe dovuta operare. Ecco lo scattodel-Altranotizia, basta digitare sulla tastiera questo nome e viene fuori un mondo semplice e naturale, nato da una passione di famiglia: La cucina. La nonna e la mamma le hanno trasmesso quella passione per la tradizione culinaria della loro terra, le Marche e da allora quella passione è diventata piacere di divulgare, di far conoscere i mille segreti di quella cucina, e non soltanto di quella. Il resto è la storia di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Benedetta Rossi si è operata: 'L'intervento è riuscito, sto bene' #benedettarossi - QuotidianPost : Benedetta Rossi operata: ecco come sta dopo l’intervento chirurgico - zazoomblog : Benedetta Rossi in ospedale: “Devo cercare di essere coraggiosa” - #Benedetta #Rossi #ospedale: #“Devo - occhio_notizie : Le condizioni di salute della celebre food blogger #benedettarossi #fattoincasapervoi - CronacaSocial : Benedetta Rossi è stata sottoposta al delicato intervento. Come sta ora la food blogger ????????… -