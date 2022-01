Juventus, Arthur via? Cherubini ha già individuato il sostituto: le ultime (Di venerdì 21 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: in caso di addio di Arthur, Cherubini avrebbe già individuato il perfetto sostituto del centrocampista brasiliano Arthur è uno dei giocatori della rosa di Massimiliano Allegri che potrebbe fare le valigie nel corso di questa sessione di calciomercato. Nonostante il brasiliano sia stato parecchio impiegato nell’ultimo periodo, la volontà dello stesso non è cambiata: Arthur vuole cambiare aria per giocare con più continuità. In caso di cessione dell’ex Barcellona, la Juve avrebbe individuato in Bruno Guimaraes il sostituto perfetto. Gli intermediari sarebbero già al lavoro per provare a ottenere dal Lione un trattamento di favore nonostante la richiesta sia di 45 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Calciomercato: in caso di addio diavrebbe giàil perfettodel centrocampista brasilianoè uno dei giocatori della rosa di Massimiliano Allegri che potrebbe fare le valigie nel corso di questa sessione di calciomercato. Nonostante il brasiliano sia stato parecchio impiegato nell’ultimo periodo, la volontà dello stesso non è cambiata:vuole cambiare aria per giocare con più continuità. In caso di cessione dell’ex Barcellona, la Juve avrebbein Bruno Guimaraes ilperfetto. Gli intermediari sarebbero già al lavoro per provare a ottenere dal Lione un trattamento di favore nonostante la richiesta sia di 45 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere ...

romeoagresti : Nella riunione di oggi tra l’#Arsenal e Pastorello per #Arthur è emersa nuovamente la volontà dei Gunners di prende… - forumJuventus : (Gds) ' Arthur all'Arsenal, Ramsey al Crystal Palace e Rovella alla Juventus :ci siamo' ---> - DiMarzio : .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore - Donatog87 : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) Intesa di massima tra #Juventus e #BorussiaMonchengladbach per #Zakaria sulla base di un indennizzo in par… - Cucciolina96251 : RT @MarcelloChirico: La #Juventus per #Arthur chiede all'@Arsenal un prestito oneroso di 18 mesi + un riscatto finale a 50mln. Come sostitu… -