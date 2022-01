(Di venerdì 21 gennaio 2022) Chi eranella? L’amato attore, protagonista di molte commedie negli anni d’oro del cinema italiano, si è spento oggi a Genova, dove viveva da diversi anni. Ecco qualche informazione sull’artista. Chi eraMigliori, in arte, era nato a Milano il 1° agosto del 1929 (Leone). E’ stato uno dei protagonisti assoluticommedia all’italiana, specialmente negli anni ’80, avendo fatto parte del cast di alcuni film diventati dei veri e propri cult del genere. Il suo ruolo più famoso è probabilmente quello del PresidenteLongobarda, tale Commendator Borlotti, in L’allenatore nel pallone, nota pellicola con Lino ...

GoalItalia : Il cinema piange Camillo Milli, presidente della Longobarda nel film 'L'allenatore nel pallone' ?? - FBiasin : Ci ha lasciato Camillo #Milli, grande caratterista. Per tutti, il presidente della Longobarda. - DiMarzio : Addio a #CamilloMilli, il presidente della Longobarda di Lino #Banfi: il ricordo - Pollydolce : Camillo Milli: vita privata, biografia, carriera, chi era, cause della morte, moglie, figli e curiosità sull'attore - infondoalcuor : RT @gippu1: Nel cuore del calciomercato più triste che si ricordi, è morto Camillo Milli (1929-2022): ovvero il commendator Borlotti, presi… -

, attore e caratterista, è morto all'età di 92 anni. Lo fa sapere la famiglia. Protagonista della commedia italiana degli anni '80, ha lavorato fra gli altri anche con Mario Monicelli ne ...scomparso all'età di 92 anni, l'attore milanese che rimarrà per sempre nell'immaginario collettivo come il presidente Borlotti della Longobarda di Oronzo Canà ne "L'allenatore nel pallone" , firmato da Sergio ...È morto Camillo Milli, storico caratterista italiano impegnato per sei decenni al cinema, al teatro e in televisione. Aveva 92 anni. Nato a Milano nel 1929, mosse i primi passi sul palcoscenico del Pi ...Camillo Milli, morto attore noto anche per film "L'allenatore nel pallone". Era ricoverato per postumi Covid e negli ultimi giorni aveva perso la moglie.