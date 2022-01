Non c’è solo il Covid nella crisi di Trenord in Lombardia. La regione che fa? (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mentre Atm lamenta una perdita di passeggeri, difficile da recuperare nei prossimi cinque anni, ma sta tenendo botta all’assenza per quarantena di circa 600 dipendenti, anche se ha dovuto tagliare un po’ di servizi, su Trenord lo stesso tipo di problema emergenziale appare più visibile. L’azienda guidata da Marco Piuri è stretta in una tenaglia: da una parte Omicron, che ha causato una diminuzione del personale attivo (abile e arruolato) di oltre il 10 per cento, costringendo a ridurre le corse, e dall’altra gli utenti, extraurbani, sempre più insofferenti per le riduzioni di corse e orari (e ritardi collaterali) cui l’azienda è stata costretta. Così dai pendolari è partita una lettera ultimativa al governatore Attilio Fontana (Trenord è controllata dalla regione), che chiede la testa dell’assessora ai Trasporti Claudia Maria ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mentre Atm lamenta una perdita di passeggeri, difficile da recuperare nei prossimi cinque anni, ma sta tenendo botta all’assenza per quarantena di circa 600 dipendenti, anche se ha dovuto tagliare un po’ di servizi, sulo stesso tipo di problema emergenziale appare più visibile. L’azienda guidata da Marco Piuri è stretta in una tenaglia: da una parte Omicron, che ha causato una diminuzione del personale attivo (abile e arruolato) di oltre il 10 per cento, costringendo a ridurre le corse, e dall’altra gli utenti, extraurbani, sempre più insofferenti per le riduzioni di corse e orari (e ritardi collaterali) cui l’azienda è stata costretta. Così dai pendolari è partita una lettera ultimativa al governatore Attilio Fontana (è controllata dalla), che chiede la testa dell’assessora ai Trasporti Claudia Maria ...

