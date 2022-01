Miriana Trevisan cambia idea su Delia: “Scioccata da quello che mi ha rivelato” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quando Delia Duran è entrata nella casa del GF Vip ha subito trovato un’alleata e una confidente in Miriana Trevisan. La showgirl napoletana ha supportato la new entry e si è schierata dalla sua parte contro Soleil Sorge. Anche nel daytime di ieri la Trevisan ha speso delle belle parole per la sua nuova amica: “Sole deve dichiarare il suo amore per Alex e smetterla di prendere di mira Delia, che è la vera vittima di questa situazione. Perché se c’è una persona che soffre è Delia e per me tra lei e Alex è finita. Lei deve liberarsi di questo rapporto che non ha più senso. Non è tutelata come donna e moglie quindi ha fatto bene a chiudere“. Miriana Trevisan cambia idea su Delia. La Duran ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 gennaio 2022) QuandoDuran è entrata nella casa del GF Vip ha subito trovato un’alleata e una confidente in. La showgirl napoletana ha supportato la new entry e si è schierata dalla sua parte contro Soleil Sorge. Anche nel daytime di ieri laha speso delle belle parole per la sua nuova amica: “Sole deve dichiarare il suo amore per Alex e smetterla di prendere di mira, che è la vera vittima di questa situazione. Perché se c’è una persona che soffre èe per me tra lei e Alex è finita. Lei deve liberarsi di questo rapporto che non ha più senso. Non è tutelata come donna e moglie quindi ha fatto bene a chiudere“.su. La Duran ha ...

