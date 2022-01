Trattamenti a base di acido ialuronico | una bellezza radiosa

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Life&People.it L’è un disaccaride presente in tutti i tessuti connettivi umani, compresa la cute. Questa molecola è essenziale nei processi di formazione della matrice di collagene, e quando il nostro corpo non ne produce in quantità sufficienti, si determina, immancabilmente, l’invecchiamento cutaneo. Una molecola dalle mille virtù che riesce ad idratare, minimizzare le rughe, rimpolpare la pelle del viso, donare tono ed elasticità senza intervenire chirurgicamente. Un trattamento adielimina rughe e segni del tempo, e regala unaIn commercio esistono numerose maschere all’indispensabili specialmente d’estate, quando non bisogna scordarsi di idratare la ...