Napoli, la ministra Lamorgese in Prefettura: firmato il patto per la sicurezza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arriva a Napoli la ministra Lamorgese e in Prefettura firma il patto per la sicurezza. Parlando dei sistemi di videosorveglianza ha detto: "Solo il 75 per cento delle telecamere è funzionante a Napoli. C'è bisogno di un monitoraggio del loro funzionamento" e poi ha invitato il sindaco Manfredi a presentare nuovi progetti in tal senso.

