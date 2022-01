Hunziker e Trussardi | dramma dopo la separazione | la scelta delle figlie

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prima le indiscrezioni, oggi la notizia ufficiale:10 anni insieme, Michellee Tomasohanno messo un punto alla loro storia d’amore. “Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescitanostre meravigliose bambine”, hanno fatto sapere in una nota

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - fabiux : Ho attaccato un post-it allo schermo del mio computer, come promemoria. - Bruno19631 : RT @PresMoratti: La Hunziker e Trussardi si stanno separando Il mio più sentito e sincero chi cazzo se ne frega - DonatellaCoppo1 : RT @MediasetTgcom24: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI -

Ultime Notizie dalla rete : Hunziker Trussardi

Michellee Tomaso, crisi confermata? Foto inequivocabili, come è stata beccata lei - Guarda... che ieri ha annunciato la separazione Nell' annus horribilis delle coppie - con alcune separazioni eclatanti - è arrivata al capolinea anche la storia tra Michellee Tomaso. La ...La conduttrice svizzera e l'imprenditore bergamasco si sono lasciati: trapelano i motivi che li hanno portati su strade differenti ...Maria De Filippi sarà tra le ospiti del one woman show di Michelle Hunziker, in onda tra febbraio e marzo su Canale 5 ...