Covid, dalla quarta dose al vaccino in gravidanza: le parole chiave della conferenza Ema (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Agenzia Europea dei medicinali ha fornito nuove rassicurazioni sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini, anche quando vengono somministrati a donne incinte. Secondo Cavaleri, capo della strategia vaccinale, ripetere i booster a intervalli ridotti può essere controproducente, ma è ragionevole pensare a un altro richiamo per i soggetti vulnerabili Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Agenzia Europea dei medicinali ha fornito nuove rassicurazioni sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini, anche quando vengono somministrati a donne incinte. Secondo Cavaleri, capostrategia vaccinale, ripetere i booster a intervalli ridotti può essere controproducente, ma è ragionevole pensare a un altro richiamo per i soggetti vulnerabili

Advertising

Pierferdinando : Per una volta sono contento di essere NEGATIVO!Secondo le disposizioni,a 7 gg dalla positività,ho fatto un tampone,… - DavidPuente : Negazionista e odiatore fino in fondo. Il complottista bufalaro Ugo Fuoco, ritenuto responsabile dalla Polizia per… - GiovaQuez : Rettifica dati comunicata via mail dalla Puglia: i nuovi casi sono 12.414 e non 28.589. I restanti 16.175 sono rico… - soteros1 : RT @GiancarloDeRisi: Poliziotto e finanziere accusati di aver creato di proposito ritardi e disservizi negli hub vaccinali. C'erano andati… - fabrizio19651 : NON OCCORRE CHE IO COMMENTI........ la Natura..... Ugo Fuoco è il no vax che ha esultato per la morte di… -