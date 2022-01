Calcio a 5, Massimiliano Bellarte: “Siamo pronti per la sfida contro la Finlandia, Merlim e Fortini negativizzati” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si comincia. Domani alle 20.30 la Nazionale italiana di Massimiliano Bellarte esordirà negli Europei 2022 di Calcio a 5. Giunti a Groningen (Paesi Bassi), gli azzurri sono pronti ad affrontare la Finlandia in una sfida importante nel proprio raggruppamento per iniziare con il piglio giusto il cammino continentale, considerate le sfide successive contro la Slovenia e il Kazakistan. Un’avversaria che i nostri portacolori conoscono piuttosto bene, avendola affrontata anche nelle qualificazioni e ottenendo due successi tra le mura amiche e in trasferta. Nei fatti, i nostri portacolori non hanno mai perso e si sono imposti in sei circostanze, le ultime tre in fila. Purtroppo, l’unico pareggio risale al 2020, quando quel 2-2 nell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si comincia. Domani alle 20.30 la Nazionale italiana diesordirà negli Europei 2022 dia 5. Giunti a Groningen (Paesi Bassi), gli azzurri sonoad affrontare lain unaimportante nel proprio raggruppamento per iniziare con il piglio giusto il cammino continentale, considerate le sfide successivela Slovenia e il Kazakistan. Un’avversaria che i nostri portacolori conoscono piuttosto bene, avendola affrontata anche nelle qualificazioni e ottenendo due successi tra le mura amiche e in trasferta. Nei fatti, i nostri portacolori non hanno mai perso e si sono imposti in sei circostanze, le ultime tre in fila. Purtroppo, l’unico pareggio risale al 2020, quando quel 2-2 nell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali ...

