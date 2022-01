Sondaggi politici: crescono Meloni e Paragone, male PD e Calenda (Di martedì 18 gennaio 2022) Sorride alle forze di opposizione l' ultimo Sondaggio politico di Swg diramato in data 17 gennaio dal Tg La7. Tutte le forze facenti parte dell'attuale maggioranza sarebbero infatti in calo rispetto alla scorsa settimana. Le motivazioni potrebbero essere sostanzialmente due: le nuove norme anti - ... Leggi su money (Di martedì 18 gennaio 2022) Sorride alle forze di opposizione l' ultimoo politico di Swg diramato in data 17 gennaio dal Tg La7. Tutte le forze facenti parte dell'attuale maggioranza sarebbero infatti in calo rispetto alla scorsa settimana. Le motivazioni potrebbero essere sostanzialmente due: le nuove norme anti - ...

Advertising

TermometroPol : Aggiornamento settimanale della media #sondaggi di @TermometroPol: @pdnetwork 21,1% @FratellidItalia 19,9%… - mario0549 : RT @mariotoscana196: ITALIA VIVA 13%ALLE SUPPLETTIVE DI ROMA.. Ma chi dice che questo risultato non è significativo per la bassa affluenza… - vivinbaro : RT @mariotoscana196: ITALIA VIVA 13%ALLE SUPPLETTIVE DI ROMA.. Ma chi dice che questo risultato non è significativo per la bassa affluenza… - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: crescono Meloni e Paragone, male PD e Calenda ?? - UninaIT : #Opportunità: Premio Migliore Tesi in Sondaggi di Opinione e Politici. Nasce dalla collaborazione tra l'… -