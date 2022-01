Roma, positivo al Covid non si ferma all’alt e investe il poliziotto: scatta l’inseguimento (Di martedì 18 gennaio 2022) Continuano i controlli a tappeto da parte della Polizia, con gli agenti che stanno cercando di far rispettare le normative anti-Covid. Agenti che, spesso, si trovano a fare i conti con i ‘furbetti’, quelli che aggirano le disposizioni. Ed è il caso di un uomo, un pregiudicato di 51 anni, fermato ieri – con non poca difficoltà – e arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ma anche denunciato in stato di libertà per la mancata osservanza della quarantena. positivo al Covid non si ferma all’alt e scatta il folle inseguimento Ieri pomeriggio, intorno alle 14.45 circa, gli agenti del Commissariato Esquilino e Viminale, impegnati nei servizi di controllo, si sono imbattuti in un’auto che, all’alt, ha pensato bene di fuggire. A bordo della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022) Continuano i controlli a tappeto da parte della Polizia, con gli agenti che stanno cercando di far rispettare le normative anti-. Agenti che, spesso, si trovano a fare i conti con i ‘furbetti’, quelli che aggirano le disposizioni. Ed è il caso di un uomo, un pregiudicato di 51 anni,to ieri – con non poca difficoltà – e arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ma anche denunciato in stato di libertà per la mancata osservanza della quarantena.alnon siil folle inseguimento Ieri pomeriggio, intorno alle 14.45 circa, gli agenti del Commissariato Esquilino e Viminale, impegnati nei servizi di controllo, si sono imbattuti in un’auto che,, ha pensato bene di fuggire. A bordo della ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, positivo al Covid non si ferma all’alt e investe il poliziotto: scatta l’inseguimento - PizzulliA : @_softPizza_ hanno sicuramente i presupposti per aprire un ciclo positivo (stile atalanta diciamo) avendo comunque… - EvasioneMorale : @MilaSpicola @manginobrioches Primaria, Roma: un positivo in classe. Cambiamo aula perché la nostra è infetta e la… - fresh_carlitos : @Salvo_Volpe17 @martina5511 @FBiasin Ma non lo capiscono....poi oh fossimo l'unica squadra, la Roma non ha preso un… - News24_it : Ostia, municipio chiuso per Covid. Il presidente Falconi positivo: «Omicron? Una benedizione tranne che per i - Il… -