Meno male che Silvio c'è (Di martedì 18 gennaio 2022) Enrico Letta, e con lui tutti quelli che vogliono Mario Draghi al Colle, potrebbero cantare Meno male che Silvio c’è perché, a sua insaputa e con la capricciosa confusione che sta creando, il Cavaliere lì li sta portando. Va bene, spiegano che è ancora “indeciso”, tra indole alla conta in Aula e pallottoliere che la sconsiglia, raccontano che il vertice è slittato da giovedì a venerdì (forse) quando sarà ancora più chiaro che non ci sono i numeri e prevedono che – chi la fa, l’aspetti – la sinistra si prepara a riservargli il trattamento che lui, poco garbatamente ma efficacemente riservò a Prodi nel 2013: l’Aventino. E, con questo precedente, come fai a dirgli che è scorretto. Sia come sia, per dirla appunto col segretario del Pd, il Cavaliere si è infilato in un “vicolo cieco”: se va avanti in Aula, si schianta perché Sgarbi e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Enrico Letta, e con lui tutti quelli che vogliono Mario Draghi al Colle, potrebbero cantarechec’è perché, a sua insaputa e con la capricciosa confusione che sta creando, il Cavaliere lì li sta portando. Va bene, spiegano che è ancora “indeciso”, tra indole alla conta in Aula e pallottoliere che la sconsiglia, raccontano che il vertice è slittato da giovedì a venerdì (forse) quando sarà ancora più chiaro che non ci sono i numeri e prevedono che – chi la fa, l’aspetti – la sinistra si prepara a riservargli il trattamento che lui, poco garbatamente ma efficacemente riservò a Prodi nel 2013: l’Aventino. E, con questo precedente, come fai a dirgli che è scorretto. Sia come sia, per dirla appunto col segretario del Pd, il Cavaliere si è infilato in un “vicolo cieco”: se va avanti in Aula, si schianta perché Sgarbi e ...

Meno male che Silvio c'è L'HuffPost Meno male che Silvio c'è Enrico Letta, e con lui tutti quelli che vogliono Mario Draghi al Colle, potrebbero cantare Meno male che Silvio c’è perché, a sua insaputa e con la capricciosa confusione che sta creando, il ...

