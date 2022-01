Maurizio Costanzo sa tutto: “Anche Maria mi ha tradito con 2 famosissimi”. E fa nomi e cognomi (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ scoppiata una vera polemica su diversi baci che Maria De Filippi si è scambiata con personaggi famosi incontrati durante la sua carriera televisiva. Alle spalle di Maurizio Costanzo che, messo davanti all’evidenza da Massimo Giletti, ha avuto una reazione che ha lasciato tutti senza parole. Ricordiamo bene quando la regina di Mediaset ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, nel 2017. A breve l’importante kermesse ricomincerà con la direzione artistica di Amadeus. Ma tutti speriamo di rivederla sul quel palco, magari con una conduzione tutta al femminile. Di Festival in Festival, le donne sono sempre state per lo più un elemento di contorno, ma nelle mani di Maria De Filippi questo potrebbe cambiare. Tornando a quella bellissima edizione, la presentatrice ha avuto modo di incontrare e ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 gennaio 2022) E’ scoppiata una vera polemica su diversi baci cheDe Filippi si è scambiata con personaggi famosi incontrati durante la sua carriera televisiva. Alle spalle diche, messo davanti all’evidenza da Massimo Giletti, ha avuto una reazione che ha lasciato tutti senza parole. Ricordiamo bene quando la regina di Mediaset ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, nel 2017. A breve l’importante kermesse ricomincerà con la direzione artistica di Amadeus. Ma tutti speriamo di rivederla sul quel palco, magari con una conduzione tutta al femminile. Di Festival in Festival, le donne sono sempre state per lo più un elemento di contorno, ma nelle mani diDe Filippi questo potrebbe cambiare. Tornando a quella bellissima edizione, la presentatrice ha avuto modo di incontrare e ...

