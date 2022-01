La candidatura di Berlusconi vista (e sminuita) dai media stranieri: “Tornerebbe l’Italia del burlesque” (Di martedì 18 gennaio 2022) Silvio Berlusconi non ha ancora sciolto la riserva e le ultime notizie lo vedono “ottimista” nonostante gli alleati di centrodestra continuino a supportarlo a parole mentre fanno terra bruciata intorno a lui. Se diventasse presidente della Repubblica, Tornerebbe “l’Italia da operetta, l’Italia del burlesque”, andando di fatto a disperdere quel patrimonio di credibilità che il Paese ha riconquistato da quando Mario Draghi è diventato presidente del Consiglio. Questo è in sintesi il parere – raccolto dall’Adnkronos – dei principali corrispondenti della stampa straniera a Roma che stanno seguendo le vicende politiche in vista dell’elezione per il Quirinale. C’è chi si dice “incredulo” per il riemergere di un personaggio “condannato e che pensavamo fosse ormai stato consegnato al passato”. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Silvionon ha ancora sciolto la riserva e le ultime notizie lo vedono “ottimista” nonostante gli alleati di centrodestra continuino a supportarlo a parole mentre fanno terra bruciata intorno a lui. Se diventasse presidente della Repubblica,da operetta,del”, andando di fatto a disperdere quel patrimonio di credibilità che il Paese ha riconquistato da quando Mario Draghi è diventato presidente del Consiglio. Questo è in sintesi il parere – raccolto dall’Adnkronos – dei principali corrispondenti della stampa straniera a Roma che stanno seguendo le vicende politiche indell’elezione per il Quirinale. C’è chi si dice “incredulo” per il riemergere di un personaggio “condannato e che pensavamo fosse ormai stato consegnato al passato”. ...

