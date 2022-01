Covid, mai così tanti contagi nelle Marche: oggi sono 7.748, il 40,5% dei tamponi esaminati. Otto i morti. Da 0 a 18 sono 2.109 /Il trend ... (Di martedì 18 gennaio 2022) ANCONA - I nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche sono 7.748 (ieri 2.012), mai così tanti dall'inizio della pandemia, probabilmente numeri di avvicinamento al picco. I tamponi ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 18 gennaio 2022) ANCONA - I nuovi positivi alultime 24 ore7.748 (ieri 2.012), maidall'inizio della pandemia, probabilmente numeri di avvicinamento al picco. I...

