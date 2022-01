Risultati e classifica Serie A: Milan beffa incredibile, vince il Napoli, Viola show (Di lunedì 17 gennaio 2022) Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventiduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiduesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 15 e lunedì 17 gennaio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Terzo turno del girone di ritorno che scatterà dal Ferraris laddove la Samp ospita il Toro per uscire dalle secche di una classifica ancora poco soddisfacente. Sabato che prosegue con la Lazio all’Arechi e si chiude con la Juve che ospita l’Udinese. Domenica a lenta carburazione prima di esplodere in serata con il big match di giornata tra Inter e Atalanta. Giornata che termina infine lunedì con il Napoli a Bologna, il Milan con lo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventiduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiduesima giornata diA che si svolgerà tra sabato 15 e lunedì 17 gennaio: i, lae i marcatori delle partite. Terzo turno del girone di ritorno che scatterà dal Ferraris laddove la Samp ospita il Toro per uscire dalle secche di unaancora poco soddisfacente. Sabato che prosegue con la Lazio all’Arechi e si chiude con la Juve che ospita l’Udinese. Domenica a lenta carburazione prima di esplodere in serata con il big match di giornata tra Inter e Atalanta. Giornata che termina infine lunedì con ila Bologna, ilcon lo ...

Advertising

gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Fiorentina Genoa 6-0! In gol anche Vlahovic #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: la Fiorentina dilaga, in gol anche Vlahovic #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - zazoomblog : Risultati e classifica Serie A live: Milan beffa incredibile vince il Napoli Viola show - #Risultati #classifica… - PiuValliTV : FEDERICO E MATTIA IN GRAN FORMA La classifica della due giorni internazionale di Palot ha visto importanti risult… - infoitsport : RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Due liguri per la salvezza, diretta gol live score -