La Regina Elisabetta lo fa sempre prima di andare a letto: il segreto di sua maestà (Di lunedì 17 gennaio 2022) Svelato un segreto della Regina Elisabetta. Sua maestà lo fa sempre prima di andare a letto. Elisabetta II è la sovrana più longeva di tutta la storia, britannica e non. Fu proclamata Regina il 6 febbraio 1952, a soli 26 anni, dopo la morte prematura di suo padre, Giorgio VI. La sua incoronazione però, avvenne L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Svelato undella. Sualo fadiII è la sovrana più longeva di tutta la storia, britannica e non. Fu proclamatail 6 febbraio 1952, a soli 26 anni, dopo la morte prematura di suo padre, Giorgio VI. La sua incoronazione però, avvenne L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Sylmaril1 : RT @Dio: A proposito di vestiario, colori, virilità e forza, noi andiamo in giro in sottana, molte sono color fucsia, abbiamo dei cappellin… - dtella65 : RT @dariosci1: La regina Elisabetta ha privato il suo primogenito degli attributi regali solo per essere accusato in un delitto. Mentre in… - TeresaMelani12 : Ma che razza di mondo stiamo lasciando alla Regina Elisabetta? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il Principe Harry annuncia una nuova battaglia contro le decisioni della Regina Elisabetta - t1mmyl0v : si certo e io sono la regina elisabetta, non ci credo più ormai no -