“Attacco hacker” al Senato: sui monitor appare un film porno (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “Attacco hacker” al Senato. Durante un convegno, sui monito è apparso un film porno. “Sì, sto facendo la denuncia alla polizia postale. E’ andato in onda improvvisamente un filmato porno sul monitor del convegno che stavamo tenendo presso Palazzo Giustiniani, al Senato”, come racconta la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani che sta raccontando agli inquirenti l’incredibile ‘intromissione’ hard Hentai, nel corso di un convegno che la matematica di Carpi, esponente di punta del movimento Cinque Stelle ed esperta di digitale ha organizzato, moderandolo via Zoom. “Che cosa è questo?” si domanda a un certo punto la senatrice, vedendo comparire le scene di sesso al centro del monitor, mentre nei ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “” al. Durante un convegno, sui monito è apparso un. “Sì, sto facendo la denuncia alla polizia postale. E’ andato in onda improvvisamente unatosuldel convegno che stavamo tenendo presso Palazzo Giustiniani, al”, come racconta la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani che sta raccontando agli inquirenti l’incredibile ‘intromissione’ hard Hentai, nel corso di un convegno che la matematica di Carpi, esponente di punta del movimento Cinque Stelle ed esperta di digitale ha organizzato, moderandolo via Zoom. “Che cosa è questo?” si domanda a un certo punto la senatrice, vedendo comparire le scene di sesso al centro del, mentre nei ...

