Tra Brunello Cucinelli e la “Great Resignation”. Il nuovo mondo del lavoro (Di domenica 16 gennaio 2022) Le percentuali sono da capogiro anche in Italia, ma i numeri assoluti che vengono dagli Stati Uniti lo sono ancora di più. Il fenomeno del Great Resignation – secondo il termine suggerito da Anthony Klotz, professore di Management nel Texas – ha fatto registrare 4,5 milioni di dimissioni volontarie nel corso del 2021, negli Usa. In Italia sono qualche decina di migliaia, ma la tendenza percentuale è senza precedenti: un aumento del 37% nel secondo trimestre 2021 rispetto al trimestre precedente e addirittura dell’85% sul secondo trimestre del 2020. Qualche analista ha cominciato a cercare spiegazioni. Giustamente. Il fenomeno delle dimissioni volontarie dal lavoro è senza precedenti. Figlio del Covid? In qualche senso sì. C’è sicuramente una componente che deriva dalla contingenza, che si tratti del burnout da isolamento, o che si ... Leggi su formiche (Di domenica 16 gennaio 2022) Le percentuali sono da capogiro anche in Italia, ma i numeri assoluti che vengono dagli Stati Uniti lo sono ancora di più. Il fenomeno del– secondo il termine suggerito da Anthony Klotz, professore di Management nel Texas – ha fatto registrare 4,5 milioni di dimissioni volontarie nel corso del 2021, negli Usa. In Italia sono qualche decina di migliaia, ma la tendenza percentuale è senza precedenti: un aumento del 37% nel secondo trimestre 2021 rispetto al trimestre precedente e addirittura dell’85% sul secondo trimestre del 2020. Qualche analista ha cominciato a cercare spiegazioni. Giustamente. Il fenomeno delle dimissioni volontarie dalè senza precedenti. Figlio del Covid? In qualche senso sì. C’è sicuramente una componente che deriva dalla contingenza, che si tratti del burnout da isolamento, o che si ...

Advertising

infoiteconomia : Brunello Cucinelli, 712 milioni di ricavi in un 2021 da ricordare: 'Anno da annoverare tra i bellissimi' - PaolaTacconi : Brunello Cucinelli, 712 milioni di ricavi in un 2021 da ricordare: 'Anno da annoverare tra i bellissimi' - Umbriaecultura : “Per la nostra Casa di Moda il 2021 è stato un anno da annoverare tra i bellissimi', così esordisce Brunello Cucine… - PerugiaToday : Brunello Cucinelli, 712 milioni di ricavi in un 2021 da ricordare: 'Anno da annoverare tra i bellissimi' - Adele_Magnelli : RT @ettspa: Dicono di noi… Icon definisce #TempiodelBrunello come uno dei tre musei esperienziali dedicati al #vino tra Italia e Francia ch… -