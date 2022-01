Ricordate il famoso dj Gigi D’Agostino? È tornato sui social dopo la malattia: ecco come sta oggi (Foto) (Di domenica 16 gennaio 2022) Ricordate il famoso dj Gigi D’Agostino, ecco le sue condizioni di salute. Ha fatto il giro del web strappando solidarietà praticamente da ogni dove lo scatto di Gigi D’Agostino provato dalla malattia. Non più dischi e musica, niente fan in delirio. Solo il coraggio di un uomo impegnato in una durissima battaglia contro un male che non gli dà tregua. Per questo la Foto postata ieri dalla sua pagina Facebook ufficiale ha commosso tutti. come sta Gigi D’Agostino «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo», aveva detto il Dj nel dicembre scorso. «È un dolore costante…non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022)ildjle sue condizioni di salute. Ha fatto il giro del web strappando solidarietà praticamente da ogni dove lo scatto diprovato dalla. Non più dischi e musica, niente fan in delirio. Solo il coraggio di un uomo impegnato in una durissima battaglia contro un male che non gli dà tregua. Per questo lapostata ieri dalla sua pagina Facebook ufficiale ha commosso tutti.sta«Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo», aveva detto il Dj nel dicembre scorso. «È un dolore costante…non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto ...

