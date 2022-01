“La voleva ammazzare” Spinge una donna sui binari della metro | salva per miracolo | uomo arrestato

(Di domenica 16 gennaio 2022) Poteva finire in tragedia il gesto choc commesso da un ragazzo nei confronti di unain attesa del treno. Siamo a Bruxelles, precisamente nella stazione Rogier, una delle più affollatecapitale belga, vicina al centro storico. Dal video, che consigliamo solo ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile, si vede un, più precisamente un ragazzo (ma è un dettaglio ancora da confermare) cheunain attesa sulla banchina. Tutto si è svolto in pochi attimi, ma la prontezza dell’autista ha permesso di evitare la tragedia. Un ragazzo, probabilmente disturbato, ha atteso l’arrivo del treno in stazione di Bruxelles e solo un attimo prima ha spinto lache attendeva la. Una spinta decisa, fortissima, violenta. L’episodio è ...

Advertising

CoachYannick : RT @NicolaMelloni: Bah, io ho notato che c'e' tanta gente che voleva aprire tutto anche senza vaccini - una gran voglia di ammazzare il pro… - Antonel52432350 : RT @NicolaMelloni: Bah, io ho notato che c'e' tanta gente che voleva aprire tutto anche senza vaccini - una gran voglia di ammazzare il pro… - NicolaMelloni : Bah, io ho notato che c'e' tanta gente che voleva aprire tutto anche senza vaccini - una gran voglia di ammazzare i… - Cielo_Gore3 : @jumptarvo Lo voleva ammazzare aiuto - elisabe89376579 : RT @lo_stasi: Richiedo l’espulsione per Soleil perché questo è tentato omicidio. Ha fatto finta che le è scivolata la bottiglia,voleva amma… -

Ultime Notizie dalla rete : voleva ammazzare

il Resto del Carlino

L'uomo rispondeva che sie che comunque non erano affari suoi e doveva andare via. Dopo aver dato questa risposta scavalcava le barriere di protezione per lanciarsi nel vuoto, ma il ...L'uomo rispondeva che sie che comunque non erano affari suoi e doveva andare via. Dopo aver dato questa risposta scavalcava le barriere di protezione per lanciarsi nel vuoto, ma il ...Ha dato prova di grande sangue freddo e di spirito di iniziativa il poliziotto che nella serata di martedì scorso si è reso protagonista di un eroico salvataggio. Il poliziotto della Questura di Ferra ...