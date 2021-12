Quando le aziende incontrano gli influencer (Di martedì 21 dicembre 2021) Incontro con Marcello Ascani e Michele Pagani di “Flatmates”: la “creator economy” Made in Italy che parla il linguaggio di web e social Marcello Ascani è uno Youtuber a tempo pieno. Ha aperto il canale da giovanissimo (aveva 15 anni) e in breve è diventato il diario della sua vita, dove raccontare quello che impara cercando di dare ispirazione ai suoi followers (al momento oltre 630.000). Abbiamo intervistato questo imprenditore, ormai vero punto di riferimento per le nuove generazioni, e Michele Pagani dell’agenzia Gummy Industries: insieme hanno fondato Flatmates, nuova agenzia che aiuta i brand e le aziende a lavorare con gli influencer. Ascani, ci racconta l’origine di Flatmates? «Nasce da un accordo con Gummy Industries e si occupa di mettere in contatto brand e aziende con creator, quindi influencer che parlano ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 21 dicembre 2021) Incontro con Marcello Ascani e Michele Pagani di “Flatmates”: la “creator economy” Made in Italy che parla il linguaggio di web e social Marcello Ascani è uno Youtuber a tempo pieno. Ha aperto il canale da giovanissimo (aveva 15 anni) e in breve è diventato il diario della sua vita, dove raccontare quello che impara cercando di dare ispirazione ai suoi followers (al momento oltre 630.000). Abbiamo intervistato questo imprenditore, ormai vero punto di riferimento per le nuove generazioni, e Michele Pagani dell’agenzia Gummy Industries: insieme hanno fondato Flatmates, nuova agenzia che aiuta i brand e lea lavorare con gli. Ascani, ci racconta l’origine di Flatmates? «Nasce da un accordo con Gummy Industries e si occupa di mettere in contatto brand econ creator, quindiche parlano ...

Advertising

tura60 : RT @Beppe_FF_: @DiegoFusaro Privatizzazioni per spolpare, questo è il liberismo! quando arrivano a farle fallire le aziende le cedono allo… - Beppe_FF_ : @DiegoFusaro Privatizzazioni per spolpare, questo è il liberismo! quando arrivano a farle fallire le aziende le ce… - Lordskary : Che mi frega a me dei miei concittadini che mi fanno perdere tempo sempre. Sono concittadini lì mando a fare in cul… - CalendarioValt : Quando in Valtellina pensi ad una cartoleria, il primo nome che ti viene in mente è Lenoci & De Peverelli ! Da qua… - donapatri : Non cavalcare quando comoda fallimento #CTS e politica sanitaria che ha fatto campagne assurde tutte centrate solo… -