Uomini e Donne, il veto di Maria De Filippi su Ciprian e Andrea Nicole: la coppia rischia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo aver trascorso la notte insieme senza avvisare la redazione di Uomini e Donne né tanto meno Maria De Filippi, adesso Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim rischiano grosso. Avendo violato il regolamento non scritto del programma, sono tenuti invece a rispettare in maniera ferrea la regola – questa pare messa nel contratto – di non mostrarsi in pubblico fino alla messa in onda della scelta, previo pagamento di penale. Non solo, perché Maria ha posto anche un veto su Mediaset. Uomini e Donne, si chiude il processo contro Armando Incarnato Il cavaliere di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo aver trascorso la notte insieme senza avvisare la redazione diné tanto menoDe, adessoConte eAftimno grosso. Avendo violato il regolamento non scritto del programma, sono tenuti invece a rispettare in maniera ferrea la regola – questa pare messa nel contratto – di non mostrarsi in pubblico fino alla messa in onda della scelta, previo pagamento di penale. Non solo, perchéha posto anche unsu Mediaset., si chiude il processo contro Armando Incarnato Il cavaliere die ...

