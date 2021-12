Covid oggi Italia | il report | aumentano contagi | ricoveri e morti

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Continuano a crescere i dati del coronavirus in. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva, nella settimana 1-7 dicembre, un aumento dei nuovi casi che interessa tutte le Regioni ad eccezione di Molise e Valle d’Aosta. Crescono iin area medica (+851), in terapia intensiva (+93) e i decessi (558), ma grazie ai richiami si riduce la percentuale dei positivi che richiede ospedalizzazione. In particolare, rispetto alla settimana precedente, si evidenzia un aumento di nuovi casi (105.771 contro 86.412) e decessi (558 contro 498). Crescono anche i casi attualmente positivi (240.894 contro 194.270), le persone in isolamento domiciliare (234.040 contro 188.360), icon sintomi (6.078 contro 5.227) e le terapie intensive (776 contro 683). Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si ...

Covid oggi

